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Ракурс
Тактичні навчання. Фото: Дзеркало тижня

Морські піхотинці провели тактичні навчання в Одеській області (ФОТО)

25 бер 2020, 12:48
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В Одеській області пройшли ротні тактичні навчання 35-ї окремої бригади морської піхоти. Навчання проходили на одному з полігонів і передбачали ведення бойової стрільби.

Перед морськими піхотинцями ставилось бойове завдання, яке передбачало захоплення і знищення об'єктів умовного противника у складі рейдового загону, повідомляє прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: Facebook

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: FacebookПід час навчань морські піхотинці відпрацьовували злагодженість дій в умовах обстановки, наближеної до бойової.

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: Facebook

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: Facebook

Також відпрацьовувалися дії військових в умовах різкої зміни бойової обстановки.

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: Facebook

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: Facebook

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: FacebookНаші військовослужбовці під час навчань показали високий рівень професіоналізму. Всі бойові завдання були виконані.

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: Facebook

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: Facebook

Тактичні навчання морської піхоти в Одеській області. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», Збройні сили України провели тактичні навчання під назвою «Попутний вітер» на одному з полігонів, який розташований поблизу проведення Операції об'єднаних сил.

Джерело: Ракурс


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