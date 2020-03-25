Тактичні навчання. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n135741-morski-pihotynci-provely-taktychni-navchannya-v-odeskiy-oblasti-foto.html

Ракурс

В Одеській області пройшли ротні тактичні навчання 35-ї окремої бригади морської піхоти. Навчання проходили на одному з полігонів і передбачали ведення бойової стрільби.

Перед морськими піхотинцями ставилось бойове завдання, яке передбачало захоплення і знищення об'єктів умовного противника у складі рейдового загону, повідомляє прес-служба Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

Під час навчань морські піхотинці відпрацьовували злагодженість дій в умовах обстановки, наближеної до бойової.

Також відпрацьовувалися дії військових в умовах різкої зміни бойової обстановки.

Наші військовослужбовці під час навчань показали високий рівень професіоналізму. Всі бойові завдання були виконані.

Як раніше писав «Ракурс», Збройні сили України провели тактичні навчання під назвою «Попутний вітер» на одному з полігонів, який розташований поблизу проведення Операції об'єднаних сил.