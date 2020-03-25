“Буковель” на карантині: туркомплекс лише сьогодні призупинив роботу

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«Буковель», туристичний комплекс в Карпатах, з 25 березня тимчасово зупинив свою роботу і долучився до карантину, який з 12 березня було запроваджено в Україні через пандемію коронавірусу.

Починаючи з середи, 25 березня, ми зупиняємо роботу витягів та достроково закінчуємо зимовий сезон 2019−2020 років. ТК «Буковель» долучається до жорсткого карантину, який розповсюджуватиметься на всі послуги, на всій території комплексу і… припиняє приймати туристів. Всі сервіси будуть закриті, — зазначила прес-служба ТК.

Там додали, що причиною такого рішення слугувала відсутність достовірної інформації та наявність низки «запитань до влади».

Скільки людей повернулось останніми днями в Україну з-за кордону і чи були вони всі здорові та належним чином перевірені? Чи відповідально ці люди відносяться до персональних зобов’язань самоізоляції? Чи забезпечена країна достатньою кількістю тестів для виявлення носіїв вірусів?, — озвучили запитання у «Буковелі».

На запитання користувачів про те, чому до сьогодні туркомплекс працював, зважаючи на жорсткий карантин, відповідав у коментарях директор «Буковелю», екс-кандидат у президенти Олександр Шевченко.

Мали і маємо право далі працювати. Закон не порушували… Ресторани і інше давно зачинені. А на витягах людей було дуже мало і скупчень жодних не було… Людям робили дистанційну доставку їжі, — написав Шевченко.

Також у туркомплексі порадили усім тим, хто встиг забронювати проживання в готелях «Буковель» на найближчий період, не хвилюватися та звернутися у службу підтримки.