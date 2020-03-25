Кличко звернувся до киян, журналістів та Кабміну через коронавірус. Фото: прес-служба Кличка

https://racurs.ua/ua/n135740-ne-koshmarte-likariv-klychko-zvernuvsya-do-kyyan-jurnalistiv-ta-kambinu-cherez-koronavirus.html

Ракурс

Китайським коронавірусом у Києві інфікована вже 31 особа. Три випадки було зареєстровано 24 березня. Один із них — чоловік, який повернувся з-за кордону, він госпіталізований, а інші двоє — перебувають на самоізоляції.

Із числа інфікованих у лікарні перебуває 21 людина, ще 10 лікуються вдома. Наразі перевіряються ще 30 зразків, взятих у киян із підозрою на коронавірус. Загалом за весь період епідемії було перевірено 1 тис. 355 киян. Про це під час онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він також звернувся до киян та деяких журналістів із проханням не заважати роботі лікарів.

Хочу окремо звернутися до киян та деяких журналістів: не кошмарте лікарів! Не вривайтесь до лікарень заради відео та лайків у Facebook. Це аморально. Дайте, будь ласка, медикам працювати. Бо хто нас буде потім рятувати? — зазначив Кличко

Також мер столиці розповів, що звернувся до Кабінету міністрів із клопотанням про регуляцію цін і недопущення їх зростання на продовольчі товари, що мають найбільший попит серед населення. До цих товарів належить цукор, сіль, борошно, чай, олія, вершкове масло, гречка, рис, макаронні вироби, питна вода та консерви тривалого зберігання.

Окрім того, Кличко закликав правоохоронців складати протоколи і штрафувати порушників карантину. За його словами, 24 громадянина вже притягнені до адміністративної відповідальності за поширення неправдивої інформації про коронавірус.

Він також зазначив, що з 25 березня у школах, дитячих садках і вишах Києва вимкнено опалення, адже у зв’язку з карантином усі навчальні заклади закриті. Зекономлені кошти спрямують на боротьбу з коронавірусом.

Раніше Кличко попередив киян про необхідність суворого дотримання усіх запроваджених обмежувальних заходів. Якщо ж мешканці столиці не дотримуватимуться карантину, то є можливість введення заборони на в’їзд-виїзд і пересування містом.