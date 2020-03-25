Олексій Резніков, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n135739-koronavirus-zavadyv-konsultatyvnu-radu-z-ordlo-sogodni-ne-stvoryat-vice-premier-reznikov.html

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Консультативна раду, до якої мали увійти представники тимчасово окупованих територій, не буде створена під час сьогоднішніх переговорів Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Резнікова, засідання ТКГ сьогодні відбудеться по відеозв’язку.

Тому жодних рішень про створення підписано бути не може фізично, — запевнив віце-прем'єр.

Резніков наголосив, що безпосередньо рішення про створення Консультативної ради може бути ухвалене після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ, проте вони ще тривають.

Нагадаємо, під час минулого засідання ТКГ у Мінську були підписані домовленості про створення Консультативної ради — органу, яким фактично фіксується суб'єктність ОРДЛО. На сьогодні було заплановане підписання рішення про її заснування.