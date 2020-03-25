Алексей Резников, фото: Zik

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Консультативный совет, в который должны были войти представители временно оккупированных территорий, не будет создан в ходе сегодняшних переговоров Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Резникова, заседание ТКГ сегодня состоится по видеосвязи.

Поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически, — заверил вице-премьер.

Резников подчеркнул, что непосредственно решение о создании Консультативного совета может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ, однако они еще продолжаются.

Напомним, во время прошлого заседания ТКГ в Минске были подписаны соглашения о создании Консультативного совета — органа, которым фактически фиксируется субъектность ОРДЛО. На сегодня было запланировано подписание решения о его основании.