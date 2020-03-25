Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Китайський коронавірус виявили у місті Бориспіль Київської області.

Хвору госпіталізували в обласну інфекційну лікарню для підтвердження діагнозу. Про це 25 березня повідомив лікар Бориспільської лікарні Ілля Луців на власній сторінці у Facebook.

Водночас Виконавчий комітет Бориспільської міської ради уточнив, що станом на сьогоднішній ранок у Борисполі встановлено одну особу, яка є носієм коронавірусної інфекції, а також по одному випадку підозри щодо захворювання на COVID-19 у місті Борисполі та Бориспільському районі.

Зазначається, що заражена особа разом із рідними перебувають на самоізоляції. Жінка з підозрою на коронавірусну інфекцію направлена для уточнення діагнозу та лікування до Білоцерківської лікарні № 3. Список контактних осіб та стан їх здоров’я знаходиться на контролі у правоохоронних органів та сімейних лікарів.

У Київській ОДА із посиланням на Центр громадського здоров’я повідомили, що в області станом на ранок 25 березня офіційно підтверджено 22 випадки зараження коронавірусом. З цього числа 11 випадків зареєстрували в Обухівському районі, чотири в Києво-Святошинському районі та ще два випадки в Броварах. По одному випадку зафіксовано у Борисполі, селищі Ставище, Ірпені, Білій Церкві та Білоцерківському районі. З них на стаціонарному лікуванні перебуває семеро осіб, на амбулаторному лікуванні — 15 хворих. Підозру на зараження мають 59 осіб — більшість у Обухівському та Києво-Святошинському районі. Медики розпочали спостереження за 222 контактними особами.

У ДПСУ додали, що з-за кордону за добу повернулося понад 11 тис. українців. В аеропорту «Бориспіль» у одного з пасажирів, який прибув з країни середнього сходу, експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат. Прикордонники наголосили, що цей чоловік самостійно зголосився пройти відповідну перевірку. Хворого направили в одну з лікарень столиці.

Нагадаємо, 24 березня в Ірпені з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували вагітну жінку. Їй 20 березня зробили експрес-тест і він виявився негативним, але ПЛР-аналіз дав позитивний результат.