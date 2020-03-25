Евакуація українців через коронавірус може тривати місяці. Фото: Бабель

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Китайський коронавірус став причиною закриття кордонів багатьма країнами, через що десятки тисяч українців не можуть повернутися додому. Україна здійснює їхню евакуацію, проте повернення українців може тривати декілька місяців.

Так, наразі відбувається перша велика хвиля евакуації, але таких хвиль буде ще щонайменше дві. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише «Бабель».

За його словами, зараз повертаються ті, хто дійсно злякався та зрозумів, що треба їхати додому. Під час другої хвилі повертатимуться ті, хто зараз думає, що ця ситуація маячня і треба просто перечекати. Також буде третя хвиля, коли в країнах Європи почнеться економічна рецесія, людей почнуть звільняти і вони поїдуть додому.

Весь цей процес може тривати декілька місяців. Найбільше громадян України перебуває в Польщі, Чехії, Німеччині та Франції.

Відповідаючи на питання, що роблять з сотнями людей після доставки в Україну, адже вони є потенційними носіями вірусу, Кулеба зазначив, що це вже відповідальність інших міністерств.

Я з самого початку сказав, якщо всі будуть займатися всім, то нічого не вийде. Тому завдання МЗС — повернути людей і привезти їх на кордон, прикордонники відповідають за перетин, а МОЗ за карантин, — зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, громадян України незабаром евакуюють з Російської Федерації. Спеціальний потяг «Укрзалізниці», який доставить додому громадян України, прибуде до Москви 28 березня. Ешелон складатиметься з 20 вагонів і зможе вивезти додому близько 500 осіб.