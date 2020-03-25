Эвакуация украинцев из-за коронавируса может длиться несколько месяцев. Фото: Бабель

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Китайский коронавирус стал причиной закрытия границ многими странами, в результате чего десятки тысяч украинцев не могут вернуться домой. Украина осуществляет их эвакуацию, однако возвращение украинцев может длиться несколько месяцев.

Так, сейчас происходит первая большая волна эвакуации, но таких волн будет еще как минимум две. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Бабель».

По его словам, сейчас возвращаются те, кто действительно испугался и понял, что надо ехать домой. Во время второй волны будут возвращаться те, кто сейчас думает, что эта ситуация бред и надо просто переждать. Также будет третья волна, когда в странах Европы начнется экономическая рецессия, людей начнут увольнять и они поедут домой.

Весь этот процесс может длиться несколько месяцев. Больше всего граждан Украины находится в Польше, Чехии, Германии и Франции.

Отвечая на вопрос, что делают с сотнями людей после возвращения в Украину, ведь они являются потенциальными носителями вируса, Кулеба отметил, что это уже ответственность других министерств.

Я с самого начала сказал, что если все будут заниматься всем, то ничего не получится. Поэтому задача МИД — вернуть людей и привезти их на границу, пограничники отвечают за пересечение, а Минздрав за карантин, — отметил глава МИД.

Напомним, граждан Украины вскоре эвакуируют из Российской Федерации. Специальный поезд «Укрзализныци», который доставит домой граждан Украины, прибудет в Москву 28 марта. Эшелон будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.