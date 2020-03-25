Коронавирус в Запорожье: четверо зараженных, в городе вводится чрезвычайная ситуация

Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135736-koronavirus-v-zaporoje-chetvero-zarajennyh-v-gorode-vvoditsya-chrezvychaynaya-situaciya.html

Ракурс

Коронавирус заставил Запорожский городской исполком принять решение о введении в городе чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация в Запорожье вводится сегодня с 14.00.

Причиной такого решения местных властей стало подтверждение фактов заражения коронавирусом у четверых запорожцев, сообщает официальный телеграм-канал «COVID-19.Запорожье».

Все жители Запорожья, у которых был обнаружен коронавирус, недавно посещали заграничные курорты. Двое из них недавно вернулись из Египта. Двое других отдыхали в Куршевеле.

Коронавирус был обнаружен у жителей города возрастом 41, 52, 53 и 55 лет.

Определить коронавирус медикам помогли тесты, которые вчера были получены в рамках гуманитарной помощи из Китая.

На данный момент проводятся мероприятия по установлению лиц, которые контактировали с инфицированными.

Как ранее писал «Ракурс», в Запорожье введен режим жесткого карантина. Продолжат работу лишь продуктовые магазины и аптеки.