Коронавірус у Запоріжжі: четверо інфікованих, у місті вводиться надзвичайна ситуація

Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135736-koronavirus-u-zaporijji-chetvero-infikovanyh-u-misti-vvodytsya-nadzvychayna-sytuaciya.html

Ракурс

Коронавірус змусив Запорізький міський виконком прийняти рішення про введення у місті надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація у Запоріжжі вводиться сьогодні о 14.00.

Причиною такого рішення місцевої влади стало підтвердження фактів зараження коронавірусом чотирьох запорожців, повідомляє офіційний телеграм-канал «COVID-19.Запоріжжя».

Усі жителі Запоріжжя, у яких був виявлений коронавірус, нещодавно відвідували закордонні курорти. Двоє із них нещодавно повернулися із Єгипту. Двоє інших відпочивали у Куршевелі.

Коронавірус був виявлений у жителів міста віком 41, 52, 53 та 55 років.

Визначити коронавірус медикам допомогли тести, які вчора були отримані в рамках гуманітарної допомоги з Китаю.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, які контактували з інфікованими.

Як раніше писав «Ракурс», у Запоріжжі введено режим жорсткого карантину. Продовжать роботу лише продуктові магазини і аптеки.