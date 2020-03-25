Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Китайский коронавирус обнаружили в городе Борисполь Киевской области.

Больную госпитализировали в областную инфекционную больницу для подтверждения диагноза. Об этом 25 марта сообщил врач Бориспольской больницы Илья Луцив на собственной странице в Facebook.

В то же время Исполнительный комитет Бориспольского городского совета уточнил, что по состоянию на сегодняшнее утро в Борисполе установлено лицо, которое является носителем коронавирусной инфекции, а также по одному случаю подозрения относительно заболевания COVID-19 в городе Борисполе и Бориспольском районе.

Отмечается, что зараженное лицо вместе с родными находятся на самоизоляции. Женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию направлена для уточнения диагноза и лечения в Белоцерковскую больницу № 3. Список контактных лиц и состояние их здоровья находится на контроле у правоохранительных органов и семейных врачей.

В Киевской ОГА со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщили, что в области по состоянию на утро 25 марта официально подтверждено 22 случая заражения коронавирусом. Из этого числа 11 случаев зарегистрировали в Обуховском районе, четыре в Киево-Святошинском районе и еще два случая в Броварах. По одному случаю зафиксировали в Борисполе, поселке Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе. Из них на стационарном лечении находятся семь человек, на амбулаторном лечении — 15 больных. Подозрение на заражение имеют 59 человек — большинство в Обуховском и Киево-Святошинском районе. Медики начали наблюдение за 222 контактными лицами.

В ГПСУ добавили, что из-за границы за сутки вернулось более 11 тыс. украинцев. В аэропорту «Борисполь» у одного из пассажиров, который прибыл из страны среднего востока, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. Пограничники отметили, что этот человек самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Больного направили в одну из больниц столицы.

Напомним, 24 марта в Ирпене с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали беременную женщину. Ей 20 марта сделали экспресс-тест и он оказался отрицательным, но ПЦР-анализ дал положительный результат.