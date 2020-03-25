Кличко обратился к киевлянам, журналистам и Кабмину из-за коронавируса. Фото: пресс-служба Кличко

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Китайским коронавирусом в Киеве инфицирован уже 31 человек. Три случая были зарегистрированы 24 марта. Один из них — мужчина, вернувшийся из-за границы, он госпитализирован, еще двое — находятся на самоизоляции.

Из числа инфицированных в больнице находится 21 человек, еще 10 лечатся дома. Сейчас проверяются еще 30 образцов, взятых у киевлян с подозрением на коронавирус. Всего за весь период эпидемии были проверены 1 тыс. 355 киевлян. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Он также обратился к киевлянам и некоторым журналистам с просьбой не мешать работе врачей.

Хочу отдельно обратиться к киевлянам и некоторым журналистам: не кошмарьте врачей! Не врывайтесь в больницы ради видео и лайков в Facebook. Это аморально. Дайте, пожалуйста, медикам работать. Ибо кто нас будет потом спасать? — отметил Кличко

Также мэр столицы рассказал, что обратился к Кабинету министров с ходатайством о регуляции цен и недопущении их роста на продовольственные товары, которые пользуются большим спросом среди населения. К этим товарам относится сахар, соль, мука, чай, масло, сливочное масло, гречка, рис, макаронные изделия, питьевая вода и консервы длительного хранения.

Кроме того, Кличко призвал правоохранителей составлять протоколы и штрафовать нарушителей карантина. По его словам, 24 гражданина уже привлечены к административной ответственности за распространение неправдивой информации о коронавирусе.

Он также отметил, что с 25 марта в школах, детских садах и вузах Киева выключено отопление, ведь в связи с карантином все учебные заведения закрыты. Сэкономленные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Ранее Кличко предупредил киевлян о необходимости строгого соблюдения всех введенных ограничительных мер. Если же жители столицы не будут соблюдать карантин, то есть возможность введения запрета на въезд-выезд и передвижение по городу.