«Буковель» на карантине: туркомплекс только сегодня приостановил работу

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«Буковель», туристический комплекс в Карпатах, с 25 марта временно остановил свою работу и присоединился к карантину, который с 12 марта был введен в Украине из-за пандемии коронавируса.

Начиная со среды, 25 марта, мы останавливаем работу подъемников и досрочно заканчиваем зимний сезон 2019−2020 годов. ТК «Буковель» присоединяется к жесткому карантину, который будет распространяться на все услуги, на всей территории комплекса и… прекращаем принимать туристов. Все сервисы будут закрыты, — отметила пресс-служба ТК.

Там добавили, что причиной такого решения послужило отсутствие достоверной информации и наличие ряда «вопросов к власти».

Сколько людей вернулись в последние дни в Украину из-за границы и были ли они все здоровы и должным образом проверены? Ответственно ли эти люди относятся к самоизоляции? Обеспечена ли страна достаточным количеством тестов для выявления носителей вирусов?, — озвучили вопросы в «Буковеле».

На вопросы пользователей о том, почему до сих туркомплекс работал, несмотря на жесткий карантин, в комментариях отвечал директор «Буковеля», экс-кандидат в президенты Александр Шевченко.

Имели и имеем право дальше работать. Закон не нарушали… Рестораны и другое давно закрыты. А на подъемниках людей было очень мало и скоплений никаких не было… Людям делали дистанционную доставку еды, — написал Шевченко.

Также в туркомплексе посоветовали всем тем, кто успел забронировать проживание в отелях «Буковель» на ближайший период, не волноваться и обратиться в службу поддержки.