Тактические учения. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n135741-morskie-pehotincy-proveli-takticheskie-ucheniya-v-odesskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

В Одесской области прошли ротные тактические учения 35-й отдельной бригады морской пехоты. Учения проходили на одном из полигонов и предусматривали ведение боевой стрельбы.

Перед морскими пехотинцами ставилась боевая задача, которая предусматривала захват и уничтожение объектов условного противника в составе рейдового отряда, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Во время учений морские пехотинцы отрабатывали слаженность действий в условиях обстановки, приближенной к боевой.

Также отрабатывались действия военных в условиях быстро изменяющейся боевой обстановки.

Наши военнослужащие во время учений показали высокий уровень профессионализма. Все боевые задачи были выполнены.

Как ранее писал «Ракурс», Вооруженные силы Украины провели тактические учения под названием «Попутный ветер» на одном из полигонов, который расположен в непосредственной близи от проведения Операции объединенных сил.