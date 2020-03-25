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Ракурс
Тактические учения. Фото: Зеркало недели

Морские пехотинцы провели тактические учения в Одесской области (ФОТО)

25 мар 2020, 12:48
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В Одесской области прошли ротные тактические учения 35-й отдельной бригады морской пехоты. Учения проходили на одном из полигонов и предусматривали ведение боевой стрельбы.

Перед морскими пехотинцами ставилась боевая задача, которая предусматривала захват и уничтожение объектов условного противника в составе рейдового отряда, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Во время учений морские пехотинцы отрабатывали слаженность действий в условиях обстановки, приближенной к боевой.

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Также отрабатывались действия военных в условиях быстро изменяющейся боевой обстановки.

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Наши военнослужащие во время учений показали высокий уровень профессионализма. Все боевые задачи были выполнены.

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Тактические учения морской пехоты в Одесской области. Фото: Facebook

Как ранее писал «Ракурс», Вооруженные силы Украины провели тактические учения под названием «Попутный ветер» на одном из полигонов, который расположен в непосредственной близи от проведения Операции объединенных сил.

Источник: Ракурс


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