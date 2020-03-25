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Дата открытия метро в Киеве неизвестна. Фото: 24 канал

Кличко о метро: Если коронавирус будет распространяться с такой же динамикой, ограничения продлим

25 мар 2020, 13:06
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Китайский коронавирус стал причиной закрытия метро в Киеве и других городах Украины. Его планировалось закрыть до 3 апреля, однако ограничения могут быть продлены.

Работа метро может быть и дальше прекращена, если коронавирус в столице будет распространяться с такой же динамикой, как сейчас. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос, закроют ли метро до 17 апреля.

Если вирус будет распространяться с такой же динамикой, ограничения будут действовать дальше. Дату открытия метро я вам сейчас, к сожалению, сказать не могу, — отметил он.

Кличко также призвал не лечиться рецептам из интернета, а обращаться к медикам.

Призываем не лечиться рецептам из интернета! А в случае возникновения симптомов коронавируса — сразу обращаться к медикам, только они могут спасти жизнь и здоровье человека, — отметил Кличко.

В Киеве семь определенных больниц для приема и лечения инфицированных вирусом COVID-19:

  • Александровская больница;
  • Киевская городская больница № 4;
  • Киевская городская больница № 9;
  • Киевская городская детская больница № 1;
  • Городская детская клиническая инфекционная больница;
  • Городской родильный дом № 3;
  • Городской родильный дом № 5.

Эти учреждения обеспечены экспресс-тестами и необходимыми средствами защиты.

Мэр Киева добавил, что врачи провели телемост с китайскими медиками, которые отметили, что самое главное в борьбе с вирусом — самоизоляция, а курс лечения длится 21 день с момента обнаружения коронавируса.

Также Кличко призвал киевлян и журналистов «не кошмарить врачей».


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