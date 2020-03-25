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Дата открытия метро в Киеве неизвестна. Фото: 24 канал
Кличко о метро: Если коронавирус будет распространяться с такой же динамикой, ограничения продлимhttps://racurs.ua/n135743-klichko-o-metro-esli-koronavirus-budet-rasprostranyatsya-s-takoy-je-dinamikoy-ogranicheniya.htmlРакурс
Китайский коронавирус стал причиной закрытия метро в Киеве и других городах Украины. Его планировалось закрыть до 3 апреля, однако ограничения могут быть продлены.
Работа метро может быть и дальше прекращена, если коронавирус в столице будет распространяться с такой же динамикой, как сейчас. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос, закроют ли метро до 17 апреля.
Если вирус будет распространяться с такой же динамикой, ограничения будут действовать дальше. Дату открытия метро я вам сейчас, к сожалению, сказать не могу, — отметил он.
Кличко также призвал не лечиться рецептам из интернета, а обращаться к медикам.
Призываем не лечиться рецептам из интернета! А в случае возникновения симптомов коронавируса — сразу обращаться к медикам, только они могут спасти жизнь и здоровье человека, — отметил Кличко.
В Киеве семь определенных больниц для приема и лечения инфицированных вирусом COVID-19:
- Александровская больница;
- Киевская городская больница № 4;
- Киевская городская больница № 9;
- Киевская городская детская больница № 1;
- Городская детская клиническая инфекционная больница;
- Городской родильный дом № 3;
- Городской родильный дом № 5.
Эти учреждения обеспечены экспресс-тестами и необходимыми средствами защиты.
Мэр Киева добавил, что врачи провели телемост с китайскими медиками, которые отметили, что самое главное в борьбе с вирусом — самоизоляция, а курс лечения длится 21 день с момента обнаружения коронавируса.
Также Кличко призвал киевлян и журналистов «не кошмарить врачей».
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