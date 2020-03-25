Карантин в Україні продовжили. Фото: Ракурс

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Ракурс

Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України на 30 днів.

Коронавірусний карантин у державі також продовжили на місяць — до 24 квітня. Крім того, у режим надзвичайної ситуації перевели Єдину державну систему цивільного захисту. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль на власній сторінці у Telegram.

Уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві, — зазначив прем'єр.

Також Кабмін постановив належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів. Крім того, уряд дозволив залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби.

На засіданні уряду також було ухвалено рішення, що усі приміщення, дороги та тротуари мають ретельно дезінфікувати. Влада повинна надавати допомогу малозахищеним верствам населення, залучати до цієї роботи не лише працівників соціальних служб, але й волонтерів та активістів.

У Міністерстві охорони здоров’я тим часом додали, що Ємець ініціював посилення обмежувальних заходів, щоб ефективніше боротися з коронавірусом. Заклади охорони здоров’я повинні здійснювати обов’язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми коронавірусу або перебували в контакті з особами, яким встановлено діагноз COVID-19. Таких людей дозволено обстежувати, навіть, якщо вони відмовляються від таких процедур.

Також Кабмін дозволив обов’язкову госпіталізацію таких осіб та призначати карантин не лише інфікованим людям, але й тим, які ухиляються від лікування в добровільному порядку.

За словами Шмигаля, єдине джерело потрапляння коронавірусу в Україну — це приїжджі з-за кордону. У п’ятницю, 27 березня, уряд може закрити будь-який пасажирський рух через кордони України.

Таким чином, з метою недопущення масового скупчення людей, на Великдень, який припадає на 19 квітня, українці будуть вдома. Тим часом в соцмережах пишуть, що карантин продовжать ще на два тижні, щоб на травневі свята люди теж сиділи вдома і не заразилися коронавірусом.

Варто знати, що надзвичайна ситуація — це не надзвичайний стан. Ці поняття мають різне визначення. У Кодексі цивільного захисту України зазначається, що надзвичайна ситуація — обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Загальні ознаки надзвичайної ситуації: наявність або загроза загибелі людей, значне погіршення умов життєдіяльності, істотне погіршення стану здоров’я людей, заподіяння економічної шкоди. Введення режиму надзвичайної ситуації не передбачає обмеження прав і свобод громадян.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав ініціативу щодо призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період запровадженого в Україні з 12 грудня карантину.