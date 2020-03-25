Карантин в Украине продолжили. Фото: Ракурс

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Ракурс

Режим чрезвычайной ситуации введен по всей территории Украины на 30 дней.

Коронавирусный карантин в государстве также продлили на месяц — до 24 апреля. Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации перевели Единую государственную систему гражданской защиты. Соответствующее решение принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль на собственной странице в Telegram.

Правительство действует по определенному плану борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И сегодняшнее решение обусловлено тем, что случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 13 областях и городе Киеве, — отметил премьер.

Также Кабмин постановил должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств. Кроме того, правительство разрешило привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпотребслужбы.

На заседании правительства также было принято решение, что все помещения, дороги и тротуары должны тщательно дезинфицировать. Власти должны оказывать помощь малозащищенным слоям населения, привлекать к этой работе не только работников социальных служб, но и волонтеров и активистов.

В Министерстве здравоохранения тем временем добавили, что Емец инициировал ужесточение ограничительных мер, чтобы эффективнее бороться с коронавирусом. Учреждения здравоохранения должны осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы коронавируса или находились в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19. Таких людей разрешено обследовать, даже если они отказываются от таких процедур.

Также Кабмин разрешил обязательную госпитализацию таких лиц и назначать карантин не только инфицированным людям, но и тем, которые уклоняются от лечения в добровольном порядке.

По словам Шмыгаля, единственный источник попадания коронавируса в Украину — это приезжие из-за границы. В пятницу, 27 марта, правительство может закрыть любое пассажирское движение через границы Украины.

Таким образом, с целью недопущения массового скопления людей, на Пасху, которая приходится на 19 апреля, украинцы будут дома. Тем временем в соцсетях пишут, что карантин продлят еще на две недели, чтобы на майские праздники люди тоже сидели дома и не заразились коронавирусом.

Стоит знать, что чрезвычайная ситуация — это не чрезвычайное положение. Эти понятия имеют различное определение. В Кодексе гражданской защиты Украины отмечается, что чрезвычайная ситуация — обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большого количества погибших и пострадавших, задачи значительных материальных убытков, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, производство на ней хозяйственной деятельности.

Общие признаки чрезвычайной ситуации: наличие или угроза гибели людей, значительное ухудшение условий жизнедеятельности, существенное ухудшение состояния здоровья людей, причинение экономического ущерба. Введение режима чрезвычайной ситуации не предусматривает ограничения прав и свобод граждан.

Напомним, Кабинет министров поддержал инициативу о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период введенного в Украине с 12 марта карантина.