Карантин в Украине: правительство планирует повысить субсидии и расширить круг их получателей

Во время сегодняшнего заседания правительства

https://racurs.ua/n135748-karantin-v-ukraine-pravitelstvo-planiruet-povysit-subsidii-i-rasshirit-krug-ih-poluchateley.html

Ракурс

Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания поддержал инициативу о назначении жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период введенного в Украине с 12 декабря карантина.

Чтобы получить субсидии, гражданам нужно будет зарегистрироваться в службе занятости. В частности, это можно сделать и онлайн. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, на время карантина запретят лишать граждан уже имеющихся субсидий.

Также правительство решило на время действия карантина увеличить размер субсидий для оплаты коммунальных услуг в среднем на 300 грн. Соответствующий механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде, подчеркнул Шмыгаль.

В тексте проекта соответствующего постановления, опубликованного на сайте Кабмина, указывается, что правительство планирует на период карантина пересмотреть для всех получателей субсидий социальные нормы на водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение в сторону увеличения на 50%. Однако, в этом перечне нет отопления (централизованного или с использованием природного газа), а именно на эту услугу приходится основная доля субсидий.

Также Шмыгаль во время сегодняшнего заседания сообщил, что принято решение об уменьшении оптовой цены на газ на 14%. Премьер ожидает, что почувствовать это снижение граждане смогут уже в следующем месяце.

Напомним, Кабмин сегодня также решил продлить карантин до 24 апреля.