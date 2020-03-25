МИД Украины ведет переговоры об эвакуации 800 украинцев из РФ и разрешении на транзит гумгрузов через Россию

МИД Украины. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n135747-mid-ukrainy-vedet-peregovory-ob-evakuacii-800-ukraincev-iz-rf-i-razreshenii-na-tranzit-gumgruzov.html

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Министерство иностранных дел сообщило, что 800 украинцев обратились в посольство Украины в РФ с просьбой эвакуировать их с территории России. В настоящее время МИД совместно с Министерством инфраструктуры занимается организацией спецпоезда Москва — Киев.

Российская Федерация обратилась с просьбой предоставить разрешение на эвакуацию своих граждан с территории Украины. Украинская сторона дала согласие на это с точки зрения гуманитарных соображений, сообщает «Укринформ», ссылаясь на слова замминистра иностранных дел Егора Божка.

Божок заявил, что Украина ожидает от России ответных шагов в данном вопросе и рассчитывает, что 800 украинцев в ближайшее время получится вернуть на родину.

В настоящее время завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по организации спецпоезда Москва — Киев, на котором планируется эвакуация украинцев. После этого на сайте «Укрзализныци» будет открыта продажа билетов.

Божок сообщил, что окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, которые желают вернуться на родину, пока уточняются.

Замминистра добавил, что это не единственный гуманитарный вопрос, который обговаривается между Украиной и Россией. Украинская сторона ждет разрешения от правительства РФ на транзит через российскую территорию гуманитарных и медицинских грузов для борьбы с распространением коронавируса в Украине, которые отправляют нам третьи страны.

Божок выразил надежду, что российская сторона будет также руководствоваться гуманитарными соображениями и пойдет навстречу Украине в данном вопросе.

Как ранее писал «Ракурс», на острове Бали в Индонезии из-за коронавируса застряли 740 украинских граждан. Украинцы не могут долго находиться на острове в связи с визовыми ограничениями. У многих заканчиваются деньги.