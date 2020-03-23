Остров Бали. Фото: pexels.com

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В Индонезии на острове Бали 740 украинцев ожидают эвакуации. Самолеты катарских авиалиний должны доставить их в Катар, там украинцы пересядут на самолеты украинской компании SkyUp.

Сейчас ожидается решение от авиаперевозчика Qatar Airways о выделении спецрейсов по маршруту из Денпасара (Бали) в города Доха (Катар), где организуют перелеты в Украину. Об этом 23 марта заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

Индонезия: 740 граждан Украины изъявили желание быть эвакуированными. 738 украинцев находятся на острове Бали, — отметил Погорельцев.

По словам дипломата, часть украинцев возвращаются из Индонезии через город Дубаи.

В социальных сетях сообщают, что украинские туристы оказались в замкнутом круге. Из-за закрытия авиасообщения они застряли в Индонезии, но и находиться там долго не могут в связи с визовыми ограничениями. У большинства наших соотечественников заканчиваются деньги и они начинают паниковать.

Напомним, в Украину за последние сутки из-за рубежа вернулись 15 тыс. человек. Более 13 тыс. из них — это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Коронавирус обнаружили только у одного украинца. В аэропорту «Борисполь» один из украинцев, который вернулся домой, пожаловался на плохое самочувствие. Экспресс-тест подтвердил заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.