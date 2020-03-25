Экс-министр Кожара задержан по подозрению в убийстве в его доме. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n135751-eks-ministr-kojara-zaderjan-po-podozreniu-v-ubiystve-v-ego-dome.html

Ракурс

Леонид Кожара, экс-глава Министерства иностранных дел Украины в правительстве Николая Азарова, задержан по подозрению в убийстве экс-главы правления «Интера» Сергея Старицкого. Последнего нашли застреленным в доме Кожара 22 февраля.

До этого Кожара проходил в статусе свидетеля по делу. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Известно, что Кожару задержали во время остановки на дороге. Сейчас его везут в Шевченковский райсуд Киева, где будут избирать меру пресечения. Предполагается, что это будет содержание под стражей без возможности внесения залога.

По данным «Украинской правды», которая ссылается на юридическую фирму «Миллер», защищающую интересы семьи Старицкого, Кожаре уже вручили уведомление о подозрении в умышленном убийстве согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Тело Старицкого с огнестрельными ранениями было найдено в доме Кожары в селе Чайки Киевской области в ночь на 22 февраля. Огонь был открыт во время застолья с наградного оружия Кожары. Гость и хозяин дома в этот момент пребывали в нетрезвом состоянии.

Сам Кожара и его жена заявили, что Старицкий совершил самоубийство. Однако при проверке обстоятельств его гибели следствие пришло к выводу, что экс-руководитель «Интера» не мог застрелиться. На этом настаивают и в окружении погибшего.

Между тем в соцсетях напомнили, что Кожара «очень любил Россию» и даже говори об «особой химию в общении» между ним и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

После Революции достоинства Кожара ушел в оппозицию к новой власти, создав «Социалистическую партию», чтобы занять место Компартии Украины, которую к тому времени уже запрещали. Но выборы партия проиграла.