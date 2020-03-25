Коронавирус в Украине: Донецкая область получила 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, в Полтаве готовятся к закрытию города

Донецкая область получила 5 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, в Полтаве готовятся к закрытию города

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Китайским коронавирусом инфицированы жители уже 13 областей Украины. Полтавская и Донецкая области получили по 5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и другие средства индивидуальной защиты.

Донецкая область получила 5 тыс. быстрых тест-систем, 18 лабораторных тестов, 900 респираторов и 430 медицинских изоляционных халатов. Все эти тесты и средства защиты уже переданы в медицинские учреждения и правоохранителям. Об этом рассказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время брифинга 25 марта.

Он также отметил, что 800 респираторов передано Нацполиции, 10 — в Центр СПИДа, еще 90 остались в резерве. Кроме того, 3 тыс. 200 респираторов выслали из Одесской области, в Донецкой области они будут через несколько дней. Быстрые тест-системы будут переданы в инфекционные больницы, а также в больницы, где есть инфекционные отделения.

Если говорить о ситуации в целом, то она не изменилась. Подтвержденный на сегодняшний день один лабораторный случай. Здоровье больного не вызывает беспокойства, — отметил Кириленко.

Председатель Донецкой ОГА добавил, что многие вопросы возникли в связи с поручением с Офиса президента, который обратился к облгосадминистрациям, чтобы те были готовы помочь организовать в случае необходимости питание для военнослужащих воинских частей.

Сейчас такой необходимости нет, военнослужащие обеспечиваются питанием в штатном режиме. Это превентивные меры и они обусловлены, прежде всего, тем, что в случае ухудшения ситуации, в случае невозможности подвоза продуктов из-за пределов области, чтобы облгосадминистрация была подключена к этому процессу, — рассказал Кириленко

Что касается Полтавской области, то сейчас там нет официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, однако на самоизоляции находятся 1 тыс. 286 человек и эта цифра постоянно растет. Об этом на брифинге рассказал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, область получила более 5 тыс. экспресс-тестов и более 2 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, а также медицинские маски, защитные костюмы, перчатки, очки и тому подобное.

Сейчас в области определены 17 инфекционных отделений, которые должны будут принимать больных, когда они появятся. Они всем необходимым обеспечены. Конечно, мы готовимся к большой волне заболеваемости, по примеру остальных областей, поэтому поставили себе цель находить эти средства защиты, — отметил Синегубов.

Секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота добавил, что в Полтаве будут обрабатываться антибактериальными растворами жилые дома, в частности, подъезды. Будет проводится дополнительное обеззараживание воды на период пандемии. Также рассматривается вопрос введения запрета на пребывание на детских и спортивных площадках, а также нахождение детей без родителей на улице.

Прорабатывается вопрос закрытия города в случае выявления первого инфицированного в Полтаве. Действовать будут только пять точек, через которые можно буду осуществлять въезд-выезд из города, — отметил он.

Шамота считает, что также должны быть закрыты рынки, ведь это места большого скопления людей, где возможно быстрое распространение инфекции.

Мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Telegram-канале написал, что в Харькове нет инфицированных коронавирусом и лиц с подозрением на COVID-19. В больницы города передали 14 аппаратов УЗИ. Они нужны для диагностики клинических больных, которые особенно подвержены инфицированию.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории государства. Также продлили на 30 дней карантин в Украине — до 24 апреля.