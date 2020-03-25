Коронавірус в Україні: Донеччина отримала 5 тис. експрес-тестів на COVID-19, у Полтаві готуються до закриття міста

Донеччина отримала 5 тис. експрес-тестів на COVID-19, у Полтаві готуються до закриття міста

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Китайським коронавірусом інфіковані мешканці вже 13 областей України. Полтавська і Донецька області отримали по 5 тис. експрес-тестів на коронавірус та інші засоби індивідуального захисту.

Донецька область отримала 5 тис. швидких тест-систем, 18 лабораторних тестів, 900 респіраторів та 430 медичних ізоляційних халатів. Всі ці тести та засоби захисту вже передані до медичних установ та правоохоронців. Про це розповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко під час брифінгу 25 березня.

Він також зазначив, що 800 респіраторів передано Нацполіції, 10 — до Центру СНІДу, ще 90 залишилися в резерві. Окрім того, 3 тис. 200 респіраторів вислали з Одеської області, на Донеччині вони будуть за декілька днів. Швидкі тест-системи будуть передані до інфекційних лікарень, а також до лікарень, де є інфекційні відділення.

Якщо говорити про ситуацію в цілому, то вона не змінилася. Підтверджений станом на сьогодні один лабораторний випадок. Здоров’я хворого не викликає занепокоєння, — зазначив Кириленко.

Голова Донецької ОДА додав, що багато питань виникло у зв’язку з дорученням з Офісу президента, який звернувся до облдержадміністрацій, аби вони були готові допомогти організувати у разі потреби харчування для військовослужбовців військових частин.

Наразі такої потреби немає, військовослужбовці забезпечуються харчуванням у штатному режимі. Це є превентивні заходи і вони обумовлені, перш за все, тим, що у разі погіршення ситуації, у разі неможливості довезення продуктів з-за меж області, щоб облдержадміністрація була підключена до цього процесу, — розповів Кириленко

Що стосується Полтавської області, то наразі там немає офіційно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, проте на самоізоляції перебувають 1 тис. 286 людей і ця цифра постійно зростає. Про це на брифінгу розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, область отримала понад 5 тис. експрес-тестів і понад 2 тис. ПЛР-тестів для діагностування коронавірусу, а також медичні маски, захисні костюми, рукавички, окуляри тощо.

Наразі в області визначені 17 інфекційних відділень, які повинні будуть приймати хворих, коли вони будуть. Вони всім необхідним забезпечені. Звичайно, що ми готуємося до більшої хвилі захворюваності, за прикладом решти областей, тому поставили собі за мету знаходити ці засоби захисту, — зазначив Синєгубов.

Секретар Полтавської міськради Олександр Шамота додав, що у Полтаві оброблятимуться антибактеріальними розчинами житлові будинки, зокрема, під’їзди. Відбуватиметься додаткове знезараження води на період пандемії. Також розглядається питання запровадження заборони на перебування на дитячих і спортивних майданчиках, а також перебування дітей без батьків на вулиці.

Пропрацьовується питання закриття міста у випадку виявлення першого інфікованого в Полтаві. Діятимуть лише п’ять точок, через які можна буду здійснювати в’їзд-виїзд із міста, — зазначив він.

Шамота вважає, що також мають бути закриті ринки, адже це місця великого скупчення людей, де можливе швидке розповсюдження інфекції.

Мер Харкова Геннадій Кернес у своєму Telegram-каналі написав, що у Харкові немає інфікованих коронавірусом та осіб з підозрою на COVID-19. До лікарень міста передали 14 апаратів УЗД. Вони потрібні для діагностики клінічних хворих, які особливо схильні до інфікування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні ввів режим надзвичайної ситуації на всій території держави. Також продовжили на 30 днів карантин в Україні — до 24 квітня.