Коронавирус в Киеве: журналист рассказал, как украинские миллионеры-«куршевельцы» лечатся в «обычной» больнице

https://racurs.ua/n135749-koronavirus-v-kieve-jurnalist-rasskazal-kak-ukrainskie-millionery-kurshevelcy-lechatsya.html

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Коронавирус в Киев могли завезти украинские политики, судьи и олигархи, которые вместе с российскими «коллегами» на выходные 8 марта отдыхали на французском горнолыжном курорте Куршевеля. Об этом на своем странице в Фейсбук написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, 8 марта высокопоставленные госчиновники, а также олигархи из Украины и России отдыхали на французском курорте Куршевель.

С российской стороны там были олигархи Михаил Прохоров, Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринский, Зияд Манасир и многие другие. С украинской стороны в составе нескольких групп в Куршевель летали миллиардер Валерий Хорошковский (друг президента Владимира Зеленского), мультимиллионер Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач, судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов, экс-глава ОП Андрей Богдан, и другие, — отметил Бутусов.

По его словам, именно эти несколько групп украинских богачей первыми завезли коронавирус в Киев.

Одна из групп из 16 украинцев заболела в полном составе, большинство из них лежат теперь в Александровской больнице в боксах. Но, это произошло не сразу. На свою беду и на беду своих контактеров, «куршевельцы» попытались поначалу скрыть болезнь, перележать осложнения дома, чтобы избежать огласки, — заявил журналист.

Он также добавил, что коронавирусная инфекция распространилась среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов парламента.

После первых признаков недомогания, куршевельцы начали обращаться в частные клиники. Так, первой сделала анализы в Киеве на коронавирус компания «Евролаб», тесты оказались положительными. Но «Евролаб» не поставил в известность власти страны, а направил анализы в Германию в клинику «Шаритэ». И только спустя три дня власти Украины получили информацию — уведомление направила именно германская клиника, — написал Бутусов.

Он предположил, что инфицированные коронавирусом успели сконтактировать со многими сотнями людей. К примеру, из 70 установленных контактеров Шахова коронавирус диагностирован у троих человек, остальные в самоизоляции пережидают инкубационный период и наблюдаются у врачей.

Все заболевшие получили осложнения, и сейчас находятся в боксах Александровской больницы… Валерий Хорошковский прилетел из Ниццы 21 марта, и вскоре был вынужден также переехать в Александровскую больницу… Температура у многих скачет — три-четыре дня под 40 градусов. Затем у некоторых начался период резкого понижения температуры до 35 градусов. Многим «куршевельцам» пришлось ложиться в больницу — у некоторых пошли серьезные осложнения, двустороннее воспаление легких, поэтому попытка самоизолироваться дома и лечиться на дому не удалась, — резюмировал Бутусов.

Он отметил, что инфекционное отделение Александровской боксы пребывает в хорошем состоянии.

Там установлены телевизоры, холодильники, туалеты в приличном состоянии. Это не сравнить с районными больницами… Врачи работают на разрыв… Жизнь миллиардеров и мультимиллионеров сейчас в руках врачей и медсестер Александровской инфекционной больницы, с зарплатой 4−10 тыс. грн, — констатировал журналист.

Он также поставил в пример инфицированным украинским олигархам американца Илона Маска, который приобрел для больниц США 1200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем, сегодня СМИ сообщили, что заболевший коронавирусом Хорошковский уже покинул больницу.

Еду домой, — написал он знакомым.

В свою очередь, судья Хозяйстаенного суда Киева Виктория Джарты также сообщила СМИ, что ее готовят к выписке.