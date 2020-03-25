Екс-міністра Кожару затримано за підозрою у вбивстві в його будинку. Фото: ІноЗМІ

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Леонід Кожара, екс-очільник Міністерства закордонних справ України в уряді Миколи Азарова, затриманий за підозрою у вбивстві екс-глави правління «Інтера» Сергія Старицького. Останнього знайшли застреленим у будинку Кожари 22 лютого.

До цього Кожара мав статус свідка у справі. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у Facebook.

Відомо, що Кожару затримали під час зупинки на дорозі. Наразі його везуть до Шевченківського райсуду Києва, де обиратимуть запобіжний захід. Передбачається, що це буде утримання під вартою без можливості внесення застави.

За даними «Української правди», яка посилається на юридичну фірму «Міллер», що захищає інтереси родини Старицького, Кожарі вже вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Тіло Старицького з вогнепальними пораненнями було знайдено в будинку Кожари у селі Чайки Київської області в ніч на 22 лютого. Вогонь було відкрито під час застілля з нагородної зброї Кожари. Гість і господар дому в цей момент були нетверезі.

Сам Кожара та його дружина заявили, що Старицький вчинив самогубство. Однак під час перевірки обставин його загибелі слідство дійшло висновку, що екс-керівник «Інтера» не міг застрелитися. На цьому наголошують і в оточенні загиблого.