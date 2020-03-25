Коронавирус в Киеве: количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34

В Киеве количество больных COVID-19 увеличилось до 34

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Китайским коронавирусом в Киеве инфицированны уже 34 человека. 25 марта подтвердились еще три случая инфицирования.

Такие данные приводит Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, — мужчины в возрасте 31, 36 и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один — из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы.

Всего случаи заболевания зафиксированы в 13 областях Украины и Киеве. Так, инфицированные коронавирусом есть в Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Донецкой, Луганской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Запорожской, Волынской и Одесской областях. Больше всего больных в Черновицкой области (38 случаев) и Киеве — 34 больных. Общее количество инфицированных в Украине — 116 человек.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины на заседании 25 марта принял решение о введении чрезвычайной ситуации по всей территории Украины. Чрезвычайная ситуация вводится на 30 дней. Кроме того, правительство продолжило коронавирусный карантин до 24 апреля. На заседании правительства также было принято решение, что все помещения, дороги и тротуары должны тщательно дезинфицировать.