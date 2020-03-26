«Антиколомойский закон» стал яблоком раздора в «Слуге народа», фото — Вестник

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«Антиколомойский закон», который подал в Раду Кабмин, стал новым яблоком раздора для фракции «Слуга народа». Часть нардепов монобольшинства поддержала правительство, другая — подала альтернативные законопроекты, которые противоположны кабминовскому.

Принять «антиколомойский» вариант требует МВФ, без денег которого в условиях приостановления экономической активности в государстве будет трудно надеяться на восстановление экономики. Совет директоров МВФ утвердит новую программу Киеву только после принятия этого закона. Он призван устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации «ПриватБанка».

24 марта Кабинет министров внес проект закона № 3260 «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности». Правительственный законопроект называют «антиколомойским», поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного «ПриватБанка» в противостоянии с бывшим владельцем — Игорем Коломойским.

Депутаты СН, которые понимают катастрофичность последствий в случае блокирования донорского финансирования, вчера сплотились и выступили с соответствующим заявлением в поддержку принципиального законопроекта. С подачи депутата Анастасии Красносельской «слуги» начали инициативу по хэштегу #нетДефолту.

Несколько депутатов (Елена Шуляк, Виталий Безгин, Егор Чернев, Анна Бондарь и другие) призвали комитет по вопросам финансов немедленно рассмотреть, а коллег проголосовать за законопроект № 3260, который сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации «Приватбанка».

Другая часть депутатов, которых принято считать группой влияния Коломойского, — Александр Дубинский (СН), Ольга Василевская-Смаглюк (СН) и Игорь Палица («Доверие»), подали альтернативные законопроекты, которые теперь также обязан рассмотреть финансовый комитет.

Дубинский и Палица связаны с Коломойским своей прежней работой. Оба они входят в профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а Дубинский является заместителем председателя этого комитета.

Сейчас тексты всех трех «альтернативных» законопроектов на сайте Рады отсутствуют, они указаны только в статусе «полученные Верховной Радой и переданные на рассмотрение руководству». Отсутствуют и пояснительные записки к ним.

Максим Бужанский из СН в телеграм-канале рассказал, что судьбу таких решений должны решать суды.

Вопрос не в Коломойском. Сама идея, когда парламент законами подменяет суды, я считаю, что это неправильно, — написал Бужанский.

А вот в «Европейской солидарности» заявили, что в «пакете МВФовских законов, в частности о банках, до сих пор предусмотрена норма компенсации бывшим владельцам „ПриватБанка“». Об этом написала нардеп Ирина Геращенко во время заседания согласительного совета в парламенте 26 марта.

Предполагалось, что Рада рассмотрит «антиколомойский закон» на внеочередном заседании сегодня, но заседание перенесли, оно, вероятно, может пройти в субботу, 28 марта. Ситуация осложнилась и тем, что часть нардепов заразилась коронавирусом, поэтому остальные опасаются, что визит на внеочередное заседание в Раду может быть опасным и для них.