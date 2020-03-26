Карантин на границе. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n135796-koronavirusnyy-karantin-pered-peresecheniem-granicy-ukraincy-upotreblyaut-jaroponijauschie.html

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Коронавирусный карантин предусматривает проведение на границе температурного скрининга. Данная мера предосторожности введена для того, чтобы предупредить распространение коронавируса в Украине. Однако украинские граждане, которые въезжают в Украину из стран Евросоюза, перед пересечением границы принимают жаропонижающие препараты для успешного прохождения температурного скрининга на границе даже при наличии повышенной температуры.

Такое заявление сделал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Дейнеко сообщил, что за время проведения температурного скрининга на границе было проверено более 2,7 человек, но процент людей с повышенной температурой подозрительно низкий. Всего у 52 человек пограничники определили повышенную температуру.

Данные факты говорят о том, что граждане пытаются обманным путем попасть на территорию Украины даже при наличии высокой температуры.

Дейнеко уточнил, что в ГПС поступает информация о приеме жаропонижающих препаратов пересекающими границу гражданами, у которых нет ярко выраженных симптомов коронавируса.

Подобными действиями украинцы подвергают себя и других людей угрозе заражения коронавирусной инфекцией.

Глава ГПС также добавил, что за последнее время наблюдается увеличение количества прибывающих в Украину граждан. Лишь в марте в Украину из Евросоюза успели возвратиться около 200 тыс. наших соотечественников.