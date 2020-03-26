Карантин на кордоні. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n135796-koronavirusnyy-karantyn-pered-peretynom-kordonu-ukrayinci-vjyvaut-jaroznyjuuchi-liky-glava-dpsu.html

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Коронавірусний карантин передбачає проведення на кордоні температурного скринінгу. Даний запобіжний захід введений для того, щоб попередити поширення коронавірусу в Україні. Однак українські громадяни, які в’їжджають до України з країн Євросоюзу, перед перетином кордону приймають жарознижуючі препарати для успішного проходження температурного скринінгу на кордоні навіть за наявності підвищеної температури.

Таку заяву зробив глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Дейнеко повідомив, що за час проведення температурного скринінгу на кордоні було перевірено понад 2,7 осіб, але відсоток людей з підвищеною температурою підозріло низький. Всього у 52 осіб прикордонники виявили підвищену температуру.

Дані факти вказують на те, що громадяни намагаються обманним шляхом потрапити на територію України навіть за наявності високої температури.

Дейнеко уточнив, що до ДПС надходить інформація про прийом жарознижуючих препаратів перед перетином кордону громадянами, які не мають яскраво виражених симптомів коронавірусу.

Подібними діями українці несуть загрозу зараження коронавірусною інфекцією для оточуючих їх людей.

Глава ДПС також додав, що в останній час спостерігається збільшення кількості громадян, які в’їжджають до України. Лише у березні до України з Євросоюзу встигли повернутися близько 200 тис. наших співвітчизників.