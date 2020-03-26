Дмитро Кулеба. Фото: News.ru

https://racurs.ua/ua/n135788-koronavirus-blyzko-20-tys-ukrayinciv-hochut-povernutysya-do-ukrayiny-z-za-kordonu-mzs.html

Ракурс

Коронавірус продовжує «смертельні жнива» в Євросоюзі і багато українців, які зараз перебувають за кордоном, виявили бажання повернутися на батьківщину.

На сьогоднішній день таких бажаючих налічується не менше 20 тис. осіб. Такі цифри озвучив у ефірі телеканалу «Україна 24» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр уточнив, що мова йде про громадян України, які звернулися з цього питання до українських консульств і посольств.

Однак, наразі повернення наших громадян на батьківщину буде вельми проблематичним. І причина не тільки у закритті кордону України. Із 27 березня інші країни також закривають авіасполучення.

Кулеба підкреслив, що Україні необхідно ввести жорсткий контроль для усіх, хто буде повертатися на батьківщину з-за кордону.

Як раніше писав «Ракурс», Кулеба заявив, що евакуація українців з-за кордону може тривати кілька місяців. Міністр закордонних справ вважає, що варто чекати три хвилі евакуації українських громадян із Європи.