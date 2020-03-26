Дмитрий Кулеба. Фото: News.ru

https://racurs.ua/n135788-koronavirus-okolo-20-tys-ukraincev-hotyat-vernutsya-v-ukrainu-iz-za-granicy-mid.html

Ракурс

Коронавирус продолжает «смертельную жатву» в Евросоюзе и многие украинцы, которые сейчас находятся за границей, изъявили желание вернуться на родину.

На сегодняшний день таких желающих насчитывается не менее 20 тыс. человек. Такие цифры озвучил в эфире телеканала «Украина 24» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр уточнил, что речь идет о гражданах Украины, которые обратились по данному вопросу в украинские консульства и посольства.

Однако, в сложившихся условиях их возвращение на родину будет весьма проблематичным. И причина не только в закрытии границы Украины. С 27 марта другие страны также закрывают авиасообщение.

Кулеба подчеркнул, что Украине необходимо ввести жесткий контроль для всех, кто будет возвращаться на родину из-за границы.

Как ранее писал «Ракурс», Кулеба заявил, что эвакуация украинцев из-за границы может продолжаться несколько месяцев. Министр иностранных дел считает, что будет три волны эвакуации украинских граждан из Европы.