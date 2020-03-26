В Тернопольской области COVID-19 инфицированы 15 человек

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Китайским коронавирусом по состоянию на 10.00 26 марта в Украине инфицированы 156 человек. Из них 15 — в Тернопольской области.

Из этих 15 человек, заболевших в области, четверо — врачи из Монастырского района. Двое из них — семейные врачи, один — врач из Центра первичной медико-санитарной помощи, еще один — из Монастырской больницы. Об этом сообщает тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook.

В Монастырском районе также инфицирована наибольшее количество человек в области — 11. Также больные COVID-19 есть в Тернополе (мужчина, 55 лет, находится на самоизоляции) и в г. Залещики (больному 57 лет, он находится в Тернопольской больнице скорой помощи). Зафиксирован один летальный случай — умер житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет.

Еще восемь человек находятся в больницах области с подозрением на коронавирус, из них пятеро — в Тернопольской больницы скорой помощи, еще трое — в Тернопольской детской городской больнице.

В целом инфицированные коронавирусом есть в 15 областях Украины и г. Киев. Больные COVID-19 зарегистрированы в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Луганской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой и Черкасской областях. Наибольшее количество больных в Черновицкой области — 42 случая и Киеве — 34 случая инфицирования.

Как сообщалось, за последние сутки в Украине лабораторно подтверждены 43 новых случая заражения COVID-19. По состоянию на 10.00 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом. Из них пять случаев закончились смертью. Один пациент вылечился.