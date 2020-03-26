Коронавирус. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n135794-kolichestvo-zarajennyh-koronavirusom-v-ukraine-vozroslo-do-156-chelovek.html

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Коронавирус неумолимо распространяется по Украине. За последние сутки лабораторно подтверждены 43 новых случая заражения COVID-19. По состоянию на 10.00 26 марта, в Украине лабораторно подтверждены 156 случаев заражения коронавирусом. Из них пять случаев закончились смертью. Один пациент излечился.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В настоящее время коронавирус зафиксирован в таких регионах страны:

Винницкая область — 1 случай;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Запорожская область — 7 случаев;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область — 16 (2 летальных) случаев;

м. Киев — 34 случая;

Киевская область — 24 случая;

Львовская область — 2 случая;

Луганская область — 1 случай;

Одесская область — 4 случая;

Тернопольская область — 15 случаев (1 летальный);

Херсонская область — 1 случай;

Черновицкая область — 42 (1 летальный) случая;

Черкасская область — 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 года, в Центр общественного здоровья поступили 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 1124 таких сообщений.

Минздрав настоятельно рекомендует при первых же симптомах респираторных заболеваний безотлагательно звонить семейному врачу. Самоизоляция на сегодняшний день является самым действенным способом защиты от инфицирования.