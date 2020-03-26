Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 156 осібhttps://racurs.ua/ua/n135794-kilkist-hvoryh-na-koronavirus-v-ukrayini-zrosla-do-156-osib.htmlРакурс
Коронавірус невблаганно поширюється Україною. За останню добу лабораторно підтверджено 43 нових випадків зараження COVID-19. Станом на 10.00 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків зараження коронавірусом. Із них п’ять випадків закінчилися смертю. Один пацієнт вилікувався.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Наразі коронавірус зафіксований у таких регіонах країни:
- Вінницька область — 1 випадок;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Запорізька область — 7 випадків;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область — 16 (2 летальних) випадків;
- м. Київ — 34 випадки;
- Київська область — 24 випадки;
- Львівська область — 2 випадки;
- Луганська область — 1 випадок;
- Одеська область — 4 випадки;
- Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);
- Херсонська область — 1 випадок;
- Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
- Черкаська область — 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення.
Міністерство охорони здоров’я рекомендує у разі появи перших симптомів респіраторних захворювань невідкладно телефонувати сімейному лікарю. Самоізоляція на сьогоднішній день є найбільш дієвим способом захисту від інфікування.