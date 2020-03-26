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Коронавірус. Фото: Фокус

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 156 осіб

26 бер 2020, 10:29
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Коронавірус невблаганно поширюється Україною. За останню добу лабораторно підтверджено 43 нових випадків зараження COVID-19. Станом на 10.00 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків зараження коронавірусом. Із них п’ять випадків закінчилися смертю. Один пацієнт вилікувався.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Наразі коронавірус зафіксований у таких регіонах країни:

  • Вінницька область — 1 випадок;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 7 випадків;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область — 16 (2 летальних) випадків;
  • м. Київ — 34 випадки;
  • Київська область — 24 випадки;
  • Львівська область — 2 випадки;
  • Луганська область — 1 випадок;
  • Одеська область — 4 випадки;
  • Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
  • Черкаська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує у разі появи перших симптомів респіраторних захворювань невідкладно телефонувати сімейному лікарю. Самоізоляція на сьогоднішній день є найбільш дієвим способом захисту від інфікування.

Джерело: Ракурс


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