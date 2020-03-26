Коронавірус. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n135794-kilkist-hvoryh-na-koronavirus-v-ukrayini-zrosla-do-156-osib.html

Ракурс

Коронавірус невблаганно поширюється Україною. За останню добу лабораторно підтверджено 43 нових випадків зараження COVID-19. Станом на 10.00 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків зараження коронавірусом. Із них п’ять випадків закінчилися смертю. Один пацієнт вилікувався.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Наразі коронавірус зафіксований у таких регіонах країни:

Вінницька область — 1 випадок;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Запорізька область — 7 випадків;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 16 (2 летальних) випадків;

м. Київ — 34 випадки;

Київська область — 24 випадки;

Львівська область — 2 випадки;

Луганська область — 1 випадок;

Одеська область — 4 випадки;

Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;

Черкаська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує у разі появи перших симптомів респіраторних захворювань невідкладно телефонувати сімейному лікарю. Самоізоляція на сьогоднішній день є найбільш дієвим способом захисту від інфікування.