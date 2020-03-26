Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135790-kilkist-pidozr-na-koronavirus-zrosla-u-lvivskiy-oblasti.html

Ракурс

Коронавірус поширюється Україною і кожен день фіксуються нові випадки зараження. За цю ніч до медустанов Львівської області з підозрою на коронавірус звернулися п’ятеро осіб із міста Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації у Facebook.

Наразі у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 53 пацієнти з підозрою на коронавірус. Ще 54 особи перебувають вдома на самоізоляції. За весь час із лікарні виписано 37 осіб.

Стан усіх пацієнтів задовільний. Одна пацієнтка перебуває у важкому стані і знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

Наразі у Львівській області 115 пацієнтів із підозрою на коронавірус. У двох пацієнтів зафіксовано позитивний результат тестів на COVID-19.