В Україні вже п’ятеро офіційно визнаних жертв коронавірусу, померла жінка у Конотопі, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n135784-v-ukrayini-vje-p-yat-jertv-koronavirusu-pomerla-litnya-jinka-u-konotopi-karta-video.html

Ракурс

COVID-19 забрав життя ще одного громадянина України. Сьогодні стало відомо про смерть мешканки Конотопського району, у якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат.

Її життя врятувати невдалося, вона померла у Конотопській центральній районній лікарні, повідомила прес-служба Сумської ОДА.

Результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причину смерті. Аналізи направлені до Сумського обласного лабораторного центру, — провідомили в ОДА.

Водночас у вечірньому статистичному зведенні МОЗ зазначено, що в Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і станом на 22.00 25 березня є п’ять летальних випадків. За добу в країні виявили 32 нових інфікованих.

«Ракурс» повідомляв, що 76-річну жінку села Козацьке Конотопського району привезли в реанімацію сьогодні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Сьогодні увечері міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець звернувся до українців. Він наполіг на створенні в Міністерстві охорони здоров’я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу.