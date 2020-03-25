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В Украине уже пять официально признанных жертв коронавируса, умерла женщина в Конотопе, фото - "Ракурс"

В Украине уже пять жертв коронавируса, умерла пожилая женщина в Конотопе (КАРТА, ВИДЕО)

25 мар 2020, 22:52
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COVID-19 унес жизнь еще одного гражданина Украины. Сегодня стало известно о смерти жительницы Конотопского района, у которой экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат.

Ее жизнь спасти не удалось, она скончалась в Конотопской центральной районной больницы, сообщила пресс-служба Сумской ОГА.

Результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской лабораторный центр, — сообщили в ОГА.

В то же время в вечерней статистической сводке Минздрава отметили, что в Украине зафиксированы 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19 и по состоянию на 22.00 25 марта есть пять летальных случаев. За сутки в стране обнаружили 32 новых инфицированных.

В Украине уже пять официально признанных жертв коронавируса, умерла женщина в Конотопе, фото — МОЗ

«Ракурс» сообщал, что 76-летнюю женщину села Казацкое Конотопского района привезли в реанимацию сегодня и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сегодня вечером министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам. Он заявил, что страна не была готова к пандемии и настоял на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу.

Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно, — констатировал министр.

Источник: Ракурс


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