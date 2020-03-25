Самолет «Мрия» начал испытания после модернизации: в сети появилось зрелищное видео первых полетов, фото — Милитарный портал

https://racurs.ua/n135783-samolet-mriya-nachal-ispytaniya-posle-modernizacii-v-seti-poyavilos-zrelischnoe-video-pervyh.html

Ракурс

Ан-225 («Мрия»), крупнейший в мире многофункциональный транспортный самолет, 25 марта начал на аэродроме в Гостомеле испытания после модернизации.

Видео взлета, пролета над взлетно-посадочной полосой и посадки крупнейшего в мире грузового самолета появилось в сети.

Пресс-служба государственного предприятия «Антонов» в Twitter рассказала, что среди нововведений, которые получил самолет, — новая система управления силовой установкой. Она украинского производства.

Ан-225 вскоре получит от компании «Сторк» многофункциональные индикаторы. Они уже установлены на самолет Ан-124−100 «Руслан».

Эти дисплеи будут установлены на бортовую автоматизированную систему контроля самолетов. Она предназначена для непрерывного контроля технического состояния всех систем самолета и действий экипажа как в полете, так и при выполнении различных операций на земле.