Российский Су-27 упал в Черное море, фото — Военное обозрение

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Ракурс

Авиакатастрофа произошла с российским военным самолетом Су-27. Он упал в Черное море при проведении плановых полетов.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве уточнили, что истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 км от оккупированной РФ Феодосии.

Это произошло примерно в 19.10 по Киеву. Через минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в этом районе. К месту, где мог упасть Су-27, россияне направили малый противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и гражданские суда. Поиски осложняются тяжелыми метеоусловиями.

Другая авиакатастрофа в РФ сегодня произошла в Краснодарском крае. Здесь разбился военный учебно-тренировочный самолет Л-39, который выполнял полет в Кавказском районе.

Причина аварии пока неизвестна, следователи рассматривают несколько версий, например, возможный отказ техники и ошибку пилота. В самолете, рассчитанном на двух человек, находился только один пилот. Он погиб.

В декабре 2019 года в Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28 с двумя пилотами. Впоследствии оказалось, что вертолет принадлежал 55-му полку, который в ноябре 2018 года в Азовском море атаковал украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу».