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Коронавирус. Фото: Ракурс

Количество подозрений на коронавирус возросло во Львовской области

26 мар 2020, 09:42
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Коронавирус распространяется по Украине и каждый день фиксируются все новые случаи заражения. За эту ночь в медучреждения Львовской области с подозрением на коронавирус обратились пять человек из города Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации в Facebook.

В настоящее время в Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 53 пациента с подозрением на коронавирус. Еще 54 человека находятся дома на самоизоляции. За все время из больницы выписано 37 человек.

Состояние всех пациентов удовлетворительное. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии и находится в отделении интенсивной терапии.

В настоящее время во Львовской области 115 пациентов с подозрением на коронавирус. У двоих пациентов зафиксирован положительный результат тестов на COVID-19.

Источник: Ракурс


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