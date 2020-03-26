Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135790-kolichestvo-podozreniy-na-koronavirus-vozroslo-vo-lvovskoy-oblasti.html

Ракурс

Коронавирус распространяется по Украине и каждый день фиксируются все новые случаи заражения. За эту ночь в медучреждения Львовской области с подозрением на коронавирус обратились пять человек из города Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации в Facebook.

В настоящее время в Львовской областной инфекционной клинической больнице находятся 53 пациента с подозрением на коронавирус. Еще 54 человека находятся дома на самоизоляции. За все время из больницы выписано 37 человек.

Состояние всех пациентов удовлетворительное. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии и находится в отделении интенсивной терапии.

В настоящее время во Львовской области 115 пациентов с подозрением на коронавирус. У двоих пациентов зафиксирован положительный результат тестов на COVID-19.