На Тернопільщині 15 хворих на COVID-19

https://racurs.ua/ua/n135795-na-ternopilschyni-na-covid-19-zahvorily-15-osib-chetvero-z-nyh-likari-karta.html

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Китайським коронавірусом станом на 10.00 26 березня в Україні інфіковані 156 осіб. З них 15 — у Тернопільській області.

З цих 15 осіб, що захворіли на Тернопільщині, четверо — лікарі з Монастирського району. Двоє з них — сімейні лікарі, один — лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги, ще один — з Монастирської лікарні. Про це повідомляє тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

У Монастирському районі також інфікована найбільша кількість осіб у області — 11. Також хворі на COVID-19 є у Тернополі (чоловік, 55 років, перебуває на самоізоляції) та у м. Заліщики (хворому 57 років, він перебуває у Тернопільській лікарні швидкої допомоги). Зафіксований один летальний випадок — помер житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років.

Ще восьмеро осіб перебувають у лікарнях області з підозрою на коронавірус, з них п’ятеро — у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, ще троє — у Тернопільській дитячій міській лікарні.

Загалом інфіковані коронавірусом є у 15 областях України та м. Київ. Хворі на COVID-19 зареєстровані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Луганській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій та Черкаській областях. Найбільша кількість хворих у Чернівецькій області — 42 випадки та Києві — 34 випадки інфікування.

Як повідомлялося, за останню добу в Україні лабораторно підтверджено 43 нових випадків зараження COVID-19. Станом на 10.00 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків зараження коронавірусом. З них п’ять випадків закінчилися смертю. Один пацієнт вилікувався.