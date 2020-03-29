Зеленский призвал депутатов проголосовать за рынок земли. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоится завтра, записал видеообращение, в котором подчеркнул важность принятия законопроекта об открытии рынка земли и законопроекта, который запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

По его словам, эти законы жизненно важны, ведь после их принятия Украина сможет получить не менее 10 млрд долл. от Международного валютного фонда и Всемирного банка. Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.

Эта помощь нужна Украине для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Если же народные депутаты не проголосуют за эти законопроекты, Украину ждет упадок экономики и угроза дефолта. Именно поэтому Зеленский призвал депутатов выбрать «правильный путь».

Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь — очередь за народными депутатами. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет — вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите завтра правильный путь, — призвал президент.

Также в своем видеообращении Зеленский традиционно рассказал о новостях по борьбе с коронавирусом Он напомнил, что сегодня прилетел самолет из Китая, который привез 2 млн масок для населения, 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов. Груз уже направили в регионы. Сегодня самолет снова вылетит за следующим грузом. Также Украина ожидает прибытия 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для диагностики коронавируса.

Со вторника начинают работу регулярные самолеты, которые будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование. Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и наших аптек, — отметил Зеленский.

Также он напомнил, что все украинцы, которые вернутся из-за границы после 28 марта, должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас готовятся места для обсервации, в частности, это могут быть некоторые отели.

Кроме того, Зеленский анонсировал запуск проекта «Всеукраинская школа онлайн». Это проект, который поможет ученикам учиться во время карантина. Он предусматривает онлайн-уроки по всем дисциплинам. Старт проекта запланирован на 6 апреля. Транслировать их будут на телеканалах, а также в Facebook и YouTube.

Напомним, Верховная Рада 30 марта соберется на внеочередное заседание. Парламент может рассмотреть законопроект об открытии рынка земли и законопроект, запрещающий возвращения национализированных банков бывшим владельцам. Также Рада может утвердить кандидатуры нескольких министров, среди которых главы Минкульта, Минздрава и Минэнергетики.