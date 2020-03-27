Зеленский озвучил дату внеочередного заседания Верховной Рады, на котором будут голосовать за рынок земли

Владимир Зеленский. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n135887-zelenskiy-ozvuchil-datu-vneocherednogo-zasedaniya-verhovnoy-rady-na-kotorom-budut-golosovat.html

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Президент Украины после сегодняшнего вечернего заседания фракции «Слуга народа» заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на понедельник, 30 марта.

Внеочередное заседание Верховной Рады было решено перенести на понедельник, так как необходимо доработать законопроекты по борьбе с коронавирусом, сообщил президент.

Также Зеленский добавил, что парламент проголосует за изменения в бюджете. В связи с этим необходимо принять несколько законопроектов, связанных с экономикой Украины.

А вот нардеп из фракции «Слуга народа» Никита Потураев в эфире телеканала «Интер» заявил, что в понедельник Верховная Рада будет голосовать за рынок земли и за закон о банках, который не позволит вернуть бывшим владельцам национализированные банки.

По словам Потураева, за принятие данных законов Украина может получить до 10 млрд долл. МВФ пообещал дать 8 млрд долл., а Всемирный банк — 2 млрд долл. Кроме того, финансовую помощь Украине обещает предоставить Азербайджан и ведутся переговоры о предоставлении финансовой помощи с Канадой.

Нардеп добавил, что вариант законопроекта об открытии рынка земли согласован с главами фракций. Таким образом, рынок земли заработает не с 1 октября 2020 года, а с 1 июля 2021 года. На протяжении двух лет землю смогут покупать лишь физические лица не более 100 га в одни руки. С 2023 года рынок земли будет открыт для юридических лиц.

С 2024 года ограничение на покупку земли в одни руки составит 10 тыс. га.

Так называемый «антиколомойский» закон, который не позволит Игорю Коломойскому вернуть себе «ПриватБанк», профильный комитет начнет рассматривать в понедельник с 9.00.