Зеленський озвучив дату позачергового засідання Верховної Ради, на якому будуть голосувати за ринок землі

Володимир Зеленський. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n135887-zelenskyy-ozvuchyv-datu-pozachergovogo-zasidannya-verhovnoyi-rady-na-yakomu-budut-golosuvaty.html

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Президент України після сьогоднішнього вечірнього засідання фракції «Слуга народу» заявив, що позачергове засідання Верховної Ради заплановано на понеділок, 30 березня.

Позачергове засідання Верховної Ради було вирішено перенести на понеділок, тому що необхідно доопрацювати законопроекти по боротьбі з коронавірусом, повідомив президент.

Також Зеленський додав, що парламент проголосує за зміни до бюджету. У зв’язку з цим необхідно прийняти кілька законопроектів, пов’язаних з економікою України.

А ось нардеп із фракції «Слуга народу» Микита Потураєв у ефірі телеканалу «Інтер» заявив, що у понеділок Верховна Рада буде голосувати за ринок землі та за закон про банки, який не дозволить повернути колишнім власникам націоналізовані банки.

За словами Потураєва, за прийняття даних законів Україна зможе отримати до 10 млрд дол. МВФ пообіцяв дати 8 млрд дол., а Світовий банк — 2 млрд дол. Крім того, фінансову допомогу Україні обіцяє надати Азербайджан і ведуться переговори про надання фінансової допомоги з Канадою.

Нардеп додав, що варіант законопроекту про відкриття ринку землі узгоджений із главами фракцій. Таким чином, ринок землі запрацює не з 1 жовтня 2020 року, а з 1 липня 2021 року. Протягом двох років землю зможуть купувати лише фізичні особи не більше 100 га в одні руки. Із 2023 року ринок землі буде відкритий для юридичних осіб.

Із 2024 року обмеження на купівлю землі в одні руки складе 10 тис. га.

Так званий «антиколомойський» закон, який не дозволить Ігорю Коломойському повернути собі «ПриватБанк», профільний комітет почне розглядати у понеділок із 9.00.