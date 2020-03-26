Коронавірус може загнати Раду на стадіон: коли і навіщо зберуться нардепи. Фото: РІА "Новости"

https://racurs.ua/ua/n135813-koronavirus-moje-zagnaty-radu-na-stadion-koly-i-dlya-chogo-zberutsya-nardepy.html

Ракурс

Коронавірус в Україні та його згубний вплив на економіку буде на порядку денному нардепів на позаплановому засіданні Верховної Ради. Дмитро Разумков, спікер парламенту, не назвав точної дати цього засідання, але не виключив, що воно може відбутися в суботу, 28 березня.

При цьому зібрати нардепів хочуть поза межами будівлі ВР, на відкритому майданчику, бо так радить Міністерство охорони здоров’я з огляду на коронавірусний карантин. Серед можливих місць проведення засідання парламенту розглядають київський стадіон «Динамо». Якщо засідатимуть все ж у залі ВР, то нардепам роздадуть засоби особистого захисту, а журналістів на засідання не пустять. Про це Разумков розповів на брифінгу після сьогоднішньої зустрічі голів парламентських фракцій і членів уряду.

Щойно будуть підготовлені всі необхідні законопроекти, пов’язані з боротьбою та протидією коронавірусу, одразу проведемо засідання. Наразі називати конкретну дату і час неправильно. В нас є кілька варіантів, — зазначив Разумков, уточнивши, що нардепи намагатимуться встигнути завершити необхідну законодавчу роботу до суботи.

Щодо дистанційного голосування нардепів Разумков зазначив, що для цього Раді треба спершу розглянути відповідний законопроект, який ще навіть не пройшов комітетський розгляд.

Відомо, що під час зборів голів фракцій і урядовців було досягнуто домовленості про створення антикризового штабу для боротьби з коронавірусом, який очолить прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Аналогічні штаби будуть створені окремо в кожному регіоні України.

Окрім того, сьогодні обговорювався законопроект про зміни до державного бюджету на поточний рік, а саме секвестр, видатки і новий стабілізаційний фонд. Документ вирішили доопрацювати у робочій групі за участі членів різних фракцій, після чого нардепи повернуться до розгляду цього питання.

Як писав «Ракурс», серед законопроектів, розгляду яких Верховною Радою у період карантину побоюються українці, є документ про неможливість повернення націоналізованих банків колишнім власникам і виплату їм грошових компенсацій, зокрема, йдеться про «ПриватБанк» та олігарха Ігоря Коломойського. Також наразі «завис» законопроект про зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Частина нардепів виступає проти розгляду цих питань у період коронавірусного карантину в Україні. Водночас їхні опоненти не виключають голосування за ці документи найближчим часом, бо вони відкривають Україні шлях до отримання нової фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Чи потраплять ці питання в порядок денний позачергового засідання ВР, невідомо.