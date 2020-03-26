Коронавірус. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n135812-koronavirus-u-harkivskiy-oblasti-policiya-rozshukuie-desyat-osib-yaki-vtekly-iz-samoizolyaciyi.html

Ракурс

Коронавірус додав турбот поліцейським, які тепер зобов’язані стежити за дотриманням режиму самоізоляції громадянами з підозрою на зараження COVID-19. Харківські поліцейські розшукують десять осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону і не захотіли дотримуватися правил самоізоляції.

Четверо з цих людей контактували із хворим на COVID-19, повідомила головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота в ефірі телеканалу «UA:Харків».

Махота додала, що для розшуку втікачів задіяні співробітники Нацполіціі.

За недотримання правил самоізоляції передбачений штраф від 17 до 34 тис. грн.

Махота заявила, що зафіксовані випадки, коли люди, які повинні знаходитися на самоізоляції, навмисно вказували хибні адреси та неіснуючі телефони.

Таких людей розшукати досить складно і медикам доводиться звертатися за допомогою до правоохоронців.

За словами Махоти, зараз у Харкові на самоізоляції перебувають 211 осіб.