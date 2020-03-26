Коронавірус в Україні: у Чернігівській області захворів 69-річний чоловік, фото — Ракурс

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Коронавірус поширюється у нових областях України. Чернігівська область стала новою точкою на карті пандемії. Тут інфікувався 69-річний чоловік.

Експрес-тест показав позитивний результат на інфікування коронавірусом в Борзнянській районній лікарні. Літнього чоловіка сюди привезли 24 березня з ознаками вірусної пневмонії, повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

З 16 березня чоловік лікувався у сімейного лікаря. Йому 69 років, він має супутні хронічні захворювання.

Пацієнт поміщений до окремого боксу інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ. Перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють відповідно до протоколів МОЗ.

Лікарня забезпечена необхідною кількістю засобів захисту лікарів та засобами для дезінфекції, — розповіла «Суспільному» головний лікар медзакладу Тетяна Стовба.

Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування до референс-лабораторії. Наразі відпрацьовуються контакти хворого для поміщення на 14-денну самоізоляцію.

Уранці 26 березня «Ракурс» повідомляв, що кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 156 осіб. Чернігівської області у цій статистиці ще не було.