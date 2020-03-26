Коронавирус в Украине: в Черниговской области заболел 69-летний мужчина, фото — Ракурс

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Коронавирус распространяется в новых областях Украины. Черниговская область стала новой точкой на карте пандемии. Здесь заразился 69-летний мужчина.

Экспресс-тест показал положительный результат на инфицирование коронавирусом в Борзнянской районной больнице. Пожилого мужчину сюда привезли 24 марта с признаками вирусной пневмонии, сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

С 16 марта мужчина лечился у семейного врача. Ему 69 лет, он имеет сопутствующие хронические заболевания.

Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава.

Больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции, — рассказала «Суспильному» главный врач медучреждения Татьяна Стовба.

Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории. Сейчас отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

Утром 26 марта «Ракурс» сообщал, что число больных коронавирусом в Украине возросло до 156 человек. Черниговской области в этой статистике не было.