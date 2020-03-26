У МОЗ створили штаб з протидії коронавірусу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135810-u-moz-stvoryly-shtab-z-protydiyi-koronavirusu-taki-j-budut-u-vsih-oblastyah.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) створило штаб з протидії коронавірусу в Україні. Цей штаб очолив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Сьогодні відбулося розгортання штабу, а Ляшко провів перше засідання. Про це під час онлайн-брифінгу 26 березня розповіла представниця Міністерства охорони здоров’я.

Також такі штаби будуть створені у всіх областях України.

Уряд вчора ввів надзвичайну ситуацію державного рівня та призначив Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня. Сьогодні вранці відбулося розгортання штабу. Віктор Ляшко дав доручення до 16.00 всім головам обласних державних адміністрацій створити такі штаби в областях, які будуть співпрацювати з центральним штабом, організувати їх роботу та призначити керівників, — зазначили у МОЗ.

Зокрема, на засіданні були визначені представники органів державної влади, які будуть залучені до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це МОЗ, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба та Нацполіція. Штаб буде працювати цілодобово.

У Міністерстві охорони здоров’я додали, що станом на 26 березня за межами України інфіковані коронавірусом 20 українців. На карантині в різних країнах перебувають 160 українців, шестеро наших громадян вже одужали і повернулися до нормального життя.

Нагадаємо, китайським коронавірусом у Києві інфіковані вже 40 осіб. За останню добу тести підтвердили наявність коронавірусу ще у шістьох осіб, серед них — 70-річний військовослужбовець. Це перший випадок коронавірусу у військового в Україні.