В Минздраве создан штаб по противодействию коронавирусу. Фото: 24 канал

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Министерство здравоохранения создало штаб по противодействию коронавирусу в Украине. Этот штаб возглавил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сегодня состоялось развертывание штаба, а Ляшко провел первое заседание. Об этом во время онлайн-брифинга 26 марта рассказала представительница Министерства здравоохранения.

Также такие штабы будут созданы во всех областях Украины.

Правительство вчера ввело чрезвычайную ситуацию государственного уровня и назначило Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня. Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко дал поручение до 16.00 всем председателям областных государственных администраций создать такие штабы в областях, которые будут сотрудничать с центральным штабом, организовать их работу и назначить руководителей, — отметили в Минздраве.

В частности, на заседании были определены органы государственной власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это Минздрав, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба и Нацполиция. Штаб будет работать круглосуточно.

В Министерстве здравоохранения добавили, что по состоянию на 26 марта за пределами Украины инфицировані коронавирусом 20 украинцев. На карантине в разных странах находятся 160 украинцев, шестеро наших граждан уже выздоровели и вернулись к нормальной жизни.

Напомним, китайским коронавирусом в Киеве инфицированы уже 40 человек. За последние сутки тесты подтвердили наличие коронавируса еще у шести человек, среди них — 70-летний военнослужащий. Это первый случай коронавируса у военного в Украине.